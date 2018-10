Eden Hazard marche sur l'eau depuis le début de la saison, c'est un fait. Resté à Chelsea cet été, le feu follet londonien n'a pas fait une croix sur un transfert au Real Madrid, et a affirmé lui-même qu'il s'agissait. Pour le moment, Chelsea pointe à la deuxième place du classement général derrière Manchester City, à la différence de buts. Alors qu'il ne lui reste plus que deux années de contrat à Londres, son avenir en Angleterre semble plus incertain que jamais.