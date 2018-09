Lors d'un congrès de l'UEFA réunissant les entraîneurs européens en ce début de semaine, ces derniers ont réclamé la fin de la règle du but à l'extérieur. José Mourinho en tête...

Se dirigerait-on vers la fin d’une règle en vigueur dans les Coupes d’Europe depuis plus d’un demi-siècle, qui a produit des moments d’anthologie? Invités au siège de l’UEFA en ce début de semaine pour la réunion annuelle entre coaches des clubs majeurs du continent, les entraîneurs - José Mourinho en tête - ont exprimé leur désir de supprimer le principe du but à l’extérieur qui compte double en cas d’égalité sur les deux matches. Ils y sont particulièrement favorables concernant la prolongation, insistant sur le fait que l’équipe en déplacement au retour dispose d’un avantage sur l’autre, avec une demi-heure supplémentaire pour inscrire ce fameux but à l’extérieur.

Le VAR et le mercato

L'abolition du but à l'extérieur comptant double n'est pas le seul sujet à avoir été évoqué lors de cette rénion. Tout d'abord, les coaches se sont montrés favorables à l'utilisation du VAR dans toutes les compétitions européennes. Celui-ci sera effectif dès la saison 2019-2020 en Ligue des Champions (dès les barrages) et en Europa League lors de la saison 2020-2021.

Enfin, les entraîneurs des plus grands clubs européens se sont montrés favorables à une uniformisation de la fenêtre des transferts estivaux. Ils souhaitent que cette période soit identique dans les cinq plus grands championnats européens (Liga, Ligue 1, Premier League, Serie A et Bundesliga).