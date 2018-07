Non, il n’y a pas que Thibaut Courtois qui plaît en Liga . On le sait, le portier de Chelsea est proche du Real Madrid, un club où on l’a déjà maintes fois cité. Sky Sports indique que les Blues auraient déjà sondé des pistes, parlant de Kasper Schmeichel et… Petr Cech. Le nom d’Alphonse Areola (PSG) revient également.

(...)