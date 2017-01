Faycal Rherras nous fait découvrir son parcours jusqu’en Écosse.

Faycal Rherras est un joueur que vous connaissez peut-être. L’an dernier, il a évolué du côté de Saint-Trond toute la saison et faisait partie du noyau de Yannick Ferrera qui a été champion en division 2. Désormais, il joue en Écosse, du côté d’Heart of Midlothian.

Âgé d’à peine 23 ans, ce jeune footballeur a déjà connu plusieurs clubs. "J’ai joué chez les jeunes du côté du FC Liège avant d’être repéré par le Standard", nous a avoué le Liégeois. "J’y ai évolué jusqu’à 17 ans. À cette époque, j’ai eu des contacts avec le FC Bruges, qui me proposait un meilleur challenge sportif. J’ai privilégié le choix sportif à l’argent car j’allais avoir un meilleur contrat au Standard. À Bruges, j’ai effectué le stage de pré-saison avec le noyau pro, ça s’est très bien déroulé au début puis j’ai connu des histoires extra-sportives délicates."

Pour se relancer , Rherras n’a pas hésité à prendre la direction du Beerschot. Là, il a été repéré par Marc Noé et Chris Van Puyvelde pour jouer avec les U21. D’ailleurs, ce sont ces deux mêmes personnes qui ont replacé, avec succès, Rherras au poste d’arrière gauche (c’est un attaquant de formation). Il a ensuite tenté sa chance avec fruit à Visé, son dernier club avant de signer à Saint-Trond où, avec la bande à Ferrera, il a réussi à remonter en division 1.

Maintenant exilé en Écosse depuis juillet dernier, le Belgo-Marocain ne regrette absolument pas son choix. "Normalement, j’étais sur le point de signer avec un club du Top 3 actuel de Belgique puis mon agent m’appelle et me dit qu’Hearts est intéressé par mon profil, affirme-t-il. Pour être honnête, je ne connaissais pas trop ce club. Je me suis précipité sur Livescore afin de regarder les résultats d’Hearts. Je me suis rendu compte qu’ils avaient fini 3es l’an passé et qu’ils avaient joué les barrages de l’ Europa League . Je n’ai pas signé sur un coup de tête. Je suis venu en Écosse, j’ai regardé un match, j’ai discuté avec le coach et j’ai directement accroché avec eux. Le projet sportif était très intéressant. Il y a quelques années, jamais je n’aurais imaginé jouer en Écosse. Pourtant je suis bien ici à Hearts où nous sommes installés dans le Top 4 du classement de la Premiership ."

