Tous les footballeurs de l'Athletic Bilbao sont apparus avec les cheveux rasés, vendredi dans le nord de l'Espagne, pour témoigner leur solidarité avec leur coéquipier Yeray Alvarez Lopez, qui soigne un cancer du testicule par chimiothérapie.

Le défenseur de 22 ans du club basque, qui a dû renoncer à participer au championnat d'Europe Espoirs pour se soigner, a eu la surprise de retrouver ses coéquipiers crânes rasés à son arrivée dans les vestiaires, selon une vidéo publiée par le club sur Twitter.

L'Athletic Bilbao a publié une photo de toute l'équipe avec la phrase "On est avec toi, Yeray". Il y apparaît lui-même avec les cheveux ras, comme tous ses coéquipiers.

"Nous voulions qu'il se sente aussi à l'aise que possible ici et on a fait ça, non seulement pour Yeray mais pour toutes les familles qui souffrent de cette maladie", a expliqué le footballeur Oscar de Marcos lors d'une conférence de presse ultérieure.

Le joueur assure que son coéquipier va "très bien" et "prouve qu'il est quelqu'un de très fort". "Nous savons que tout va aller bien et nous savons aussi que le processus est long et difficile, nous serons à son côté", a assuré Oscar de Marcos.

Yeray a remercié ses coéquipiers par un message posté sur son compte Instagram: "ce qui se passe dans cette famille, c'est un truc de dingue".

Yeray avait subi en décembre 2016 une opération pour un cancer du testicule. Et le mois dernier, il a dû commencer un traitement par chimiothérapie.