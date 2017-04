Championnats étrangers Il y a trois ans à peine, N'Golo Kanté validait la montée du SM Caen en Ligue 1. Depuis, le milieu de terrain défensif de l'équipe de France et de Chelsea n'a cessé de progresser, atteignant notamment la finale de l'Euro 2016 avec les Bleus mais également le titre de champion d'Angleterre avec Leicester en 2016.

Cette saison encore, le format de poche (1m69) a fait étalage de toute sa classe avec le maillot des Blues cette fois-ci, lui qui a été vendu par les Foxes au club londonien l'été dernier. Élu meilleur joueur de Premier League alors qu'il n'a inscrit qu'un seul but en championnat et délivré une unique passe décisive en 31 matches disputés, c'est le travail défensif du natif de Paris qui a impressionné et a été reconnu par ses semblables (le vote est réalisé par l'Association des joueurs professionnels).

Il faut dire qu'avec 66% de tacles réussis, 72 interceptions (environ 2,3 par match) et 174 duels remportés (5,6 par match) les chiffres plaident en sa faveur. Mais là où N'Golo Kanté est certainement le meilleur dans sa catégorie, c'est au niveau de la récupération. A ce petit jeu-là, le Français a tout d'un "tueur", lui qui totalise pas moins de 243 récupérations cette saison, soit une moyenne de 7,83 ballons grattés par match.

Il est vrai qu'Eden Hazard, arrivé deuxième au classement, a également rayonné cette saison mais le Diable rouge a bénéficié de l'incroyable travail de sape de son milieu défensif pour colmater les brèches laissées par ses coéquipiers et annihiler les attaques adverses. A 26 ans, N'Golo Kanté a encore quelques années à prester au haut niveau, pour le plus grand bonheur de l'équipe de France et de son club.