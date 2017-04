Luis Suarez, auteur d'un doublé, a offert au FC Barcelone un précieux succès 3-0 dans le derby contre l'Espanyol samedi pour la 35e journée du Championnat d'Espagne, replaçant le club blaugrana en tête du classement devant le Real Madrid, éphémère leader.

Suarez, qui restait sur cinq matches consécutifs sans marquer, a chipé une mauvaise passe en retrait de la défense adverse pour battre le gardien de près (50e) puis il a bénéficié d'un autre cafouillage défensif pour signer un doublé (87e). Ivan Rakitic avait entretemps doublé la mise d'une frappe en finesse (77e).

A trois journées de la fin, cette victoire au stade Cornella-El Prat permet au Barça (1er, 81 pts) de reprendre la première place de la Liga, brièvement occupée par le Real (2e, 81 pts) après sa victoire 2-1 contre Valence dans l'après-midi. Le club madrilène, deuxième en vertu d'une différence de buts particulière défavorable, compte néanmoins un match en retard à jouer courant mai à Vigo.

Levante remonte dans l'élite, un an après l'avoir quittée

Le club de Levante a obtenu samedi sa remontée en Championnat d'Espagne un an après l'avoir quitté, s'assurant de finir à l'une des deux premières places de la deuxième division.

L'équipe basée à Valence a battu Oviedo à domicile (1-0) lors de la 36e des 42 journées et la remontée a été fêtée avec effusion par les supporters "granotas" avec l'envahissement de la pelouse du stade Ciutat de Valencia.

Désormais fort de 77 points, Levante ne peut mathématiquement plus être rejoint par le troisième. En Segunda (2e division), les deux premiers du classement sont directement promus en Liga, tandis que les clubs classés de 3 à 6 s'affrontent en barrages pour le gain de la troisième et dernière place d'accession.

Levante avait passé six saisons consécutives dans l'élite entre 2010 et 2016 avant de finir à la 20e place de la Liga l'an dernier et de vivre une saison de purgatoire.

A l'inverse, en 1re division, les clubs d'Osasuna Pampelune et de Grenade sont déjà condamnés à redescendre en 2e division la saison prochaine.