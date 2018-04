Malmenés tout au long de la rencontre, les Catalans auraient pu prendre une petite giffle. Séville, qui menait 2-0 à la 50ème minute, a eu beaucoup d'opportunités pour inscrire le 3 voire le 4-0 et ainsi tuer définitivement la rencontre. Le dernier geste faisait à chaque fois défaut.





En prévision du 1/4 de finale aller de Ligue des Champions de ce mercredi (Le Barça reçoit l'AS Roma), Lionel Messi était sur le banc. Valverde était également privé de Sergio Busquets. Le médian espagnol se remet tout juste d'une fracture à l'orteil.





Et quand le Barça est mené au score, il peut compter sur La Pulga pour remettre les siens sur le droit chemin. En deux minutes à peine, Suarez et Messi ont remis les deux équipes à égalité.





Messi et les siens poursuivent donc leur aventure en tête de la Liga sans comptabiliser la moindre défaite. Aujourd'hui, il reste 8 journées de championnat et le titre leur tend les bras.





En 30 journées, ils ont gagné à 23 reprises et partagés 7 fois. En étant la meilleure attaque à égalité avec le Real Madrid, et la seconde meilleure défense (15 buts encaissés contre 14 pour l'Atletico Madrid), les Catalans n'ont pas volé leur place et leur confortable avance.





S'ils parviennent à rester invaincus lors des huit dernières rencontres de championnat, ils battraient un record vieux de... 88 ans, qui consistes à réaliser une Liga sans perdre le moindre match. La seule fois que cette performance a eu lieu, c'était en 1930 quand la Liga était composée d'à peine 10 équipes.





Le Barça est d'ailleurs la seule équipe des grands championnats européens à n'avoir jamais perdu en championnat. En 48 rencontres sur 2017-2018, le Barça n'a perdu que trois fois. Lors du derby contre l'Espagnol en Copa et à deux reprises contre le Réal lors de la double confrontation de Supercoupe dEspagnole.