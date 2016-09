Ligue 1: Nice frappe un grand coup contre Monaco, doublé pour Fekir

Championnats étrangers

Découvrez les résultats de Ligue 1.

L'OGC Nice a passé 4 buts à Monaco (4-0) et pris seul la tête du Championnat de France, grâce notamment à un doublé de sa star italienne Mario Balotelli, mercredi lors de la 6e journée qui a aussi vu deux buts du Lyonnais Nabil Fekir face à Montpellier (5-1).





Balotelli par K.O face à Falcao

C'était le duel de stars internationales évoluant sur la Côte d'Azur: le Colombien de Monaco Radamel Falcao et l'Italien de Nice Mario Balotelli étaient tous les deux titulaires lors du derby azuréen mercredi, et la rencontre a tourné largement à l'avantage du second.

Monaco était leader du championnat avant cette 6e journée, mais c'est Nice qui en a ensuite pris les commandes grâce à un succès probant, 4-0, grâce à un but de son capitaine Paul Baysse (18e)... Et surtout un doublé superbe de Balotelli (31e, 69e), avant une dernière réalisation de Pléa (88e).

Quant à Falcao, il a été sévèrement sonné lors d'un contact avec le portier niçois Yoan Cardinale (45+1), et a dû laisser sa place dès la pause à Valère Germain. Du coup, il reste bloqué à un but quand Balotelli, lui, totalise déjà 4 réalisations en championnat. Et Monaco, qui restait sur 9 matches sans défaite (dont 8 victoires), rétrograde en 3e position de la Ligue 1.





Lyon se replace, avec deux buts de Fekir

Plus d'un an qu'il n'avait plus marqué en championnat: Nabil Fekir restait sur un triplé à Caen, le 29 août 2015, il a inscrit un doublé lors du triomphe lyonnais face à Montpellier mercredi (5-1), sur penalty (36e) puis sur un une-deux avec le latéral Rafael (58e).

L'OL avait pourtant très mal commencé en encaissant un but de Morgan Sanson dès la 4e minute, mais Morgan Poaty a ensuite été expulsé côté Montpellier (8e) et les Lyonnais ont pu revenir dans le match, via le penalty de Fekir puis une tête de Corentin Tolisso (42e). En seconde période, ce dernier a inscrit un doublé d'une frappe surpuissante (71e), Maxwell Cornet se chargeant du dernier but (76e).

Ce succès leur permet de se repositionner en 7e position, avant un déplacement à Lorient, toujours lanterne rouge du classement après sa défaite à Guingamp (1-0), et un autre, plus périlleux, à Séville mardi prochain en Ligue des champions.





Saint-Etienne a joué de malchance

Trois changements sur blessures, un carton rouge et un penalty, le tout en 11 minutes! La première période de Saint-Etienne a viré au cauchemar avec les sorties prématurées de Fabien Lemoine puis Florentin Pogba dès la 9e minute, celle, à la 20 minute, du capitaine Loïc Perrin, et l'exclusion de Kevin Malcuit qui provoquait un penalty (16e).

Mais dans son malheur, l'ASSE a au moins une satisfaction: son gardien, Stéphane Ruffier, qui a capté le penalty d'Emiliano Sala et multiplié les parades en fin de seconde période pour ramener un point de la Beaujoire. Saint-Etienne est 9e en attendant le dernier match de la 6e journée, Rennes-Marseille, qui débute à 19h00 GMT.

Angers a enchaîné un 3e succès consécutif en battant Caen (2-1) mais risque de devoir faire sans son milieu offensif Billy Ketkeophomphone, sorti blessé, pendant plusieurs semaines. Aucun but n'a été inscrit au stade Furiani lors du match opposant Bastia à Nancy, en revanche Bordeaux s'est imposé 3-0 à Metz et se positionne au pied du podium avant la réception de Caen samedi, puis un déplacement à Paris la semaine suivante.