Liverpool a banni le tabloïd britannique des tribunes de presse de son stade d'Anfield et de ses installations à cause de sa couverture de la tragédie d'Hillsborough en 1989, a confirmé vendredi à l'AFP une source proche du dossier.

En avril 1989, 96 supporters de Liverpool sont morts après une bousculade lors d'une demi-finale de la Coupe d'Angleterre entre Liverpool et Nottingham Forest dans le stade d'Hillsborough, situé à Sheffield.

Quatre jours après le drame, The Sun avait fait sa Une sur le drame dans un article intitulé "La Vérité" ("The Truth"), prétendant révéler comment les supporters des "Reds" avaient attaqué la police et dépouillé les corps des victimes de la bousculade, la pire tragédie ayant jamais frappé le sport britannique.

En 2012, des enquêtes officielles avaient révélé que les faits allégués étaient complètement faux et qu'ils faisaient partie d'une tentative de la police pour masquer ses propres erreurs le jour du drame.

En avril 2016, un jury avait déterminé que les décès de 96 supporteurs n'avaient pas été accidentels. Les jurés avaient surtout pointé du doigt les manquements de la police, accusée d'avoir voulu se couvrir et de vouloir enterrer l'affaire.

En janvier, les enquêteurs, dont la police des polices britanniques, ont annoncé avoir transmis à la justice les dossiers de 23 personnes et organisations soupçonnées de porter une part de responsabilité dans le drame. Il revient désormais au Crown Prosecution Service (CPS), service chargé des poursuites judiciaires en Angleterre, d'établir s'il y a suffisamment d'éléments pour engager des poursuites.

The Sun, qui diffuse 1,7 million d'exemplaires quotidiennement, a estimé que le bannissement n'était "pas bon pour le football".

Le tabloïd a toutefois déclaré "regretter profondément" l'article incriminé et "comprendre que les dommages créés (...) soient encore ressentis avec amertume dans la ville".

"La nouvelle génération de journalistes du journal félicite les familles (des victimes) pour (...) avoir fait émerger la vérité et (...) espère qu'un dialogue pourra s'ouvrir avec la ville pour que le journal puisse montrer qu'il respecte les habitants de Liverpool."

Le club de Liverpool n'a pas souhaité commenter l'information.