Rien ne va plus à Manchester United. Entre relations conflictuelles avec ses propres joueurs, résultats en dents de scie et jeu en déliquescence, José Mourinho n'a plus rien de "Special".



Pire, il semble avoir perdu la recette et voilà MU qui pointe - déjà - à seize points de Liverpool, son adversaire de dimanche.

Largués en championnat, qualifiés d'extrême justesse en Ligue des champions, les Red Devils Mourinho débarquent à Anfield le moral en berne avant d'affronter leurs rivaux historiques du nord de l'Angleterre.

Test de maturité pour Liverpool

Une victoire dimanche permettrait d'ailleurs aux Reds de reprendre, seuls, la tête de la Premier League, subtilisée samedi par l'autre club de Manchester, vainqueur d'Everton (3-1).

"Dimanche, on va ne penser qu'à United, pas au reste de la saison. On est concentrés sur les trois points", a pourtant assuré Klopp, qui n'a pas oublié que MU n'a pas perdu en championnat à Anfield depuis 2013.





