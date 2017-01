Il n’a que 23 ans. Et son avenir est très prometteur. Mais alors qu’il est encore très jeune, Romelu Lukaku atteint déjà un chiffre énorme dans sa carrière : il va disputer, ce dimanche contre Manchester City, sa 300e rencontre en club en tant que joueur professionnel. Ses débuts, tout le monde s’en souvient. Le 24 mai 2009, Anderlecht jouait les barrages pour le titre contre le Standard et Ariël Jacobs avait décidé de faire entrer un gamin de 16 ans en fin de rencontre : Romelu Lukaku. Depuis, le Diable n’a pas cessé d’évoluer, en sept ans de carrière déjà. Et surtout de marquer.

Des statistiques proches des plus grands

Parce que le plus impressionnant chez Lukaku, ce sont ses statistiques. Rares sont ceux qui, dans les attaquants actuellement en activité font mieux, après le même nombre de rencontres (voir infographie). D’autant que le Diable n’a que 23 ans. Une précocité qui n’a pratiquement pas d’égale chez les grands attaquants actuels. Au même âge, Harry Kane (224 matches, 103 buts, 28 assists), Alvaro Morata (185 matches, 59 buts, 34 assists), Paulo Dybala (166 matches, 53 buts, 28 assists), Mauro Icardi (196 matches, 105 buts, 25 assists), Alexandre Lacazette (251 matches, 108 buts, 40 assists) sont encore loin d’avoir joué autant de rencontres. Preuve que la carrière que le Diable est en train de réaliser est pour l’instant une réussite.

Il lui manque les titres

Mais le point noir dans la carrière de Romelu Lukaku, ce sont les titres. Il n’a en fait remporté que trois trophées jusqu’ici : celui du championnat de Belgique en 2010 et 2012 avec Anderlecht et celui de la FA Cup en 2012 avec Chelsea (et encore, il n’avait joué que deux minutes lors de cette compétition…).

Pour garnir son armoire à trophées, Lukaku va devoir se lancer un nouveau défi. Parce qu’avec Everton, les chances de soulever un trophée sont minces, voire nulles. Le Diable est ambitieux et n’a qu’une envie, réussir au plus haut niveau. "Je dois encore progresser, mais je suis prêt pour un grand club, disait Lukaku en mars dernier. Il est temps de regarder vers l’avant."

On voit mal l’attaquant rester encore une saison de plus chez les Toffees. En toute logique, il devrait quitter le club l’été prochain, même si Everton lui a proposé une prolongation de contrat. Il partira pour beaucoup d’argent (85 millions), comme exigé par Everton. Et sans doute dans un tout grand club. "Plus tard, il jouera pour le Paris SG, Barcelone ou le Bayern Munich", affirmait son agent, Mino Raiola en avril 2015.

Pour enfin remporter des titres prestigieux.