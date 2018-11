Pas de Romelu Lukaku dans l'équipe de Manchester United cet après-midi face à Bournemouth (13h30)? C'est ce que le Daily Mail laisse comprendre! En effet, un paparazzi se trouvait à l’aéroport de Manchester avant le départ de l'équipe pour Bournemouth et, à sa plus grande surprise, celui-ci n’a pas repéré le Diable Rouge parmi les 21 joueurs qui montaient dans l'avion. Lukaku, en panne de but avec les Red Devils, aurait reçu un repos supplémentaire de la part son entraîneur, José Mourinho, pour qu'il se remette en questions et prenne un nouveau départ.