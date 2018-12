Dodi Lukebakio a inscrit son dixième but sous les couleurs du Fortuna Düsseldorf vendredi soir face au Werder Brême en ouverture de la 14e journée de Bundesliga.

Cela n'a pas suffi à son équipe qui s'est finalement inclinée 3-1 et reste dernière du championnat avec 9 points.

Le Diablotin a pris le gardien adverse à contre-pied sur penalty à la 43e pour inscrire son 6e but en Bundesliga (il a marqué quatre buts en Coupe d'Allemagne). Il a ainsi permis aux siens d'égaliser juste avant la pause après un beau but de Kevin Mohwald (20e). En deuxième période, Martin Harnik (71e) et Joshua Sargvent (78e) ont ensuite permis à Brême de remporter la rencontre.