Après avoir battu Manchester City en semaine en Ligue des Champions, Lyon a confirmé en championnat en venant à bout de Marseille 4-2 lors du choc qui clôturait la 6e journée de Ligue 1. Titularisé au centre de la défense des Gones, Jason Denayer a disputé toute la rencontre.

Lyon a pris l'avantage après 27 minutes dans cette rencontre grâce au jeune Houssem Aouar qui a mis la défense marseillaise dans le vent. L'OM n'a pas tardé à égaliser via Florian Thauvin dont le plat du pied chirurgical a trompé Lopes (39e). En deuxième période, Lyon a déroulé grâce à deux jolis buts de Bertrand Traoré (51e et 60e) et à un penalty de Nabil Fekir (73e). Marseille n'a rien lâché et a tenté de réouvrir les débats en réduisant l'écart par N'Jie (82e) mais a vite rangé ses espoirs de remontée au placard après l'exclusion de Caleta-Car pour une faute de dernier homme sur Traoré (83e).

Battu par Nice puis tenu en échec par Caen lors des deux dernières rencontres de Ligue 1, Lyon signe un troisième succès et grimpe à la 6e place avec 10 points. Marseille est juste devant avec autant d'unités.