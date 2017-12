L'expression est entrée dans le langage courant des journalistes et commentateurs sportifs. Pourtant, peu savent d'où vient le "Boxing Day" et encore moins savent que l'expression ne vient pas du tout du football.

Les historiens se déchirent sur l'origine de ce "jour des boites". S'il a bien lieu le 26 décembre, lendemain du jour de Noël, la tradition remonterait soit au XVe siècle, soit au XIXe. Ainsi, selon la première théorie, le Boxing Day ferait référence à l'époque des Grandes découvertes lors de laquelle les marins superstitieux apportaient à bord une boite contenant de l'argent en signe de protection pour leurs aventures. Une autre théorie, remontant à la même époque, affirme que cette boite à offrandes était installée dans les églises le 26 décembre. Leur contenu était alors remis aux plus pauvres.

Des plus pauvres, il en est aussi question dans la théorie situant l'origine du Boxing Day au XIXe siècle. Ainsi, le lendemain de Noël, les familles britanniques les plus aisées avaient pour coutume d'offrir un jour de congé à leur personnel de maison. Les propriétaires leur offraient alors une boite, souvent remplie des restes du repas de Noël de la veille.

Et le football alors ?

Là aussi, la tradition remonterait au XIXe siècle. Le premier match attribué au Boxing Day se déroule le 26 décembre 1860 entre le Sheffield F.C., le premier club de football fondé en Grande-Bretagne, et le club voisin de Hallam, le grand rival. De cette confrontation naîtra le premier grand derby de l'histoire. Par après, le football anglais s'est développé et le rendez-vous du Boxing Day devint réellement incontournable près d'un siècle plus tard, dans les années 1960.

Lors de cette journée de championnat, tout devient possible assurent les commentateurs de football. Régulièrement, les rencontres sont très prolifiques en but, comme lors de l'édition de 1963 où 66 buts furent marqués au cours des dix matchs de Division One, soit 6,6 buts par match.

Pendant longtemps, la tradition des derbies a été entretenue par la Premier League qui s'efforçait de limiter la longueur des déplacements lors de cette journée de championnat. Il faut bien constater au regard du programme du jour que la tradition s'est quelque peu perdue.

Pour autant, pas question de supprimer ce Boxing Day du calendrier! Pour les spectateurs, c'est un réel succès puisque les stades sont souvent pleins, à la faveur de la présence d'un public un peu plus familial que d'habitude. Pour les joueurs, cette période entre Noël et Nouvel An peut réellement être décisive pour le titre, puisque trois journées de championnat se jouent en 9 jours: la 20e journée les 26, 27 et 28 décembre, la 21e journée les 30 et 31 décembre et enfin la 22e journée les 1er, 2 et 3 janvier.

Programme du Boxing Day 2017:

Tottenham - Southampton : 13h30

Watford - Leicester : 16h00

WBA - Everton : 16h00

Chelsea - Brighton : 16h00

Bournemouth - West Ham : 16h00

Manchester United - Burnley : 16h00

Huddersfield - Stoke City : 16h00

Liverpool - Swansea : 18h30

Newcastle - Manchester City : mercredi 20h45

Crystal Palace - Arsenal : jeudi 21h00