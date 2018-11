Manchester City s'est qualifié sans problème pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue jeudi, après sa victoire contre Fulham grâce à un doublé du jeune Brahim Diaz (2-0).

Les "Citizens" ont largement dominé la rencontre (66% de possession, 27 tirs), malgré la présence de nombreux jeunes au coup d'envoi comme Muric, Zinchenko, Foden ou Diaz.

En quarts, les tenants de la compétition affronteront le vainqueur du dernier huitième de finale entre Leicester et Southampton.

La rencontre initialement prévue mardi avait été reportée au mardi 27 novembre, en raison du drame qui a touché les "Foxes" samedi. Le président du club Vichai Srivaddhanaprabha, ainsi que quatre autres personnes, sont décédés dans un accident d'hélicoptère aux abords du King Power Stadium.













