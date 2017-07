Manchester United est venu à bout de son grand rival, le Real Madrid, aux tirs au but (1-1, 2 tab à 1) pour signer sa quatrième victoire en autant de matches de préparation, dimanche à Santa Clara (Californie).

Trois ans après avoir battu un record de fréquentation pour un match de football aux Etats-Unis (109.318 spectateurs), Manchester United et le Real Madrid ont tutoyé un nouveau record, guère flatteur cette fois, celui de tirs au but ratés et stoppés.

Sur les dix tentés après le temps réglementaire, sans prolongation, comme le veut le règlement de l'International Champions Cup, ce tournoi amical qui oppose le Gotha européen, sept ont été détournés par les gardiens ou ont manqué le cadre.

Seuls Henrikh Mkhitaryan et Daley Blind pour Manchester United, Luis Miguel Quezada pour le Real ont fait mouche, tandis que le dernier tireur madrilène Casemiro a vu son tir percuter la transversale de David de Gea et mis fin ainsi à un duel largement décevant, sans rythme.

Pour son premier match de préparation, le Real Madrid s'est présenté sous une chaleur étouffante (35°C) devant 65.000 spectateurs sans sa star, Cristiano Ronaldo, qui, Coupe des Confédérations oblige, bénéficie d'une rallonge de vacances.

Karim Benzema, Toni Kroos et Gareth Bale n'ont guère réussi à enflammer les débats et c'est Manchester United, sans sa recrue Romelu Lukaku ni Paul Pogba en première période, qui a pris l'avantage dans le temps additionnel juste avant la pause (45+1) après un exploit d'Anthony Martial.

En attendant Skopje

Parti du flanc gauche, l'attaquant français s'est frayé un chemin dans la défense madrilène et s'est joué de quatre adversaires, avant de centrer parfaitement pour Jesse Lingard, démarqué.

Comme ils l'avaient annoncé avant la rencontre, les deux entraîneurs Jose Mourinho et Zinédine Zidane ont procédé à de nombreux changements.

L'ancien capitaine de l'équipe de France a ainsi aligné une équipe renouvelée à 100% après la pause.

Les champions d'Espagne, vainqueurs des deux dernières éditions de la Ligue des champions, ont égalisé par Casemiro sur pénalty (69) sifflé pour un tacle violent de Victor Lindelöf sur Theo Hernandez.

Manchester United aurait pu reprendre à l'avantage à la 83e minute, mais Marouane Fellaini, seul devant le but madrilène, a complètement raté sa reprise sur un centre de Scott McTominay et obligé les deux équipes à se départager aux tirs au but.

Manchester United est déjà très affuté: depuis leur arrivée aux Etats-Unis, les "Red Devils" ont battu deux équipes du Championnat nord-américain (MLS), Los Angeles (5-2) et Salt Lake (2-1), et deux grands d'Europe, Manchester City (2-0) et le Real dimanche.

Ils affronteront le FC Barcelone mercredi, avant de regagner l'Europe, tandis que le Real défie Manchester City mercredi, avant un très attendu "clasico" face à Barcelone samedi prochain.

ManU, vainqueur de l'Europa League, et le Real vont toutefois vite se retrouver: dès le 8 août à Skopje pour le premier trophée de l'année, la Supercoupe d'Europe.