L'entraîneur de Manchester United Jose Mourinho a présenté mercredi le derby contre Manchester City jeudi à Houston (Texas) comme "une séance d'entraînement intensif".

"C'est bien pour les spectateurs américains, pour les Etats-Unis, pour le tournoi, c'est bien aussi pour les deux clubs qui ont une certaine rivalité, mais pour moi, c'est un match amical", a déclaré Mourinho avant le premier derby mancunien organisé en dehors du Royaume-Uni.

"Je ne vais pas sauter dans tous les sens si on marque un but, je ne vais pas pleurer non plus si on en encaisse un, c'est un match de préparation", a-t-il insisté.

"C'est une séance d'entraînement intensif, un entraînement que vous allez essayer de gagner certes, mais ce n'est pas le plus important", a poursuivi le technicien portugais.

Comme lors des deux premiers matches amicaux disputés par Manchester United aux Etats-Unis, contre Los Angeles (5-2) samedi et Salt Lake City (2-1) lundi, Mourinho a prévu de procéder à de nombreux changements, alignant une équipe pendant une heure de jeu, avant de lancer onze joueurs différents pour le reste de la partie.

"Je sais ce que je veux, c'est donner du temps de jeu à mes joueurs, les voir s'améliorer et faire des erreurs aussi pour qu'on travaille sur ces erreurs. Pour les nouveaux joueurs, je veux qu'ils essaient de comprendre comment jouent leurs coéquipiers", a expliqué "Mou".

L'entraîneur de ManU a répété que la campagne de recrutement de son équipe n'était pas terminée: "Tout le monde sait que je veux quatre nouveaux joueurs, je suis prêt à m'arrêter à trois, car le marché est difficile", a-t-il noté.

"Nous ne sommes pas un club qui est prêt à payer ce que les autres clubs veulent nous faire payer", a-t-il prévenu.