Manchester United a levé l'option présente dans le contrat du Diable Rouge, qui est convoité en Chine notamment.

Après avoir traversé une période plutôt compliquée, Marouane Fellaini is back ! Auteur d'un bon match contre Reading le week-end dernier, le Diable Rouge a contribué à la victoire de Manchester United mardi contre Hull en inscrivant le deuxième but de son équipe en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue anglaise. Cela lui a une nouvelle fois valu les louanges de son coach, José Mourinho.

Mais ce n'est pas tout. Ce mercredi soir, plusieurs sources (ESPN, la BBC...) ont annoncé que ManU avait levé l'option qui figure dans le contrat de 4 ans que Big Mo avait signé en 2013. Il est donc désormais lié aux Red Devils jusqu'en juin 2018. Une belle preuve de confiance mais aussi une manière d'éviter de le voir partir gratuitement en juin prochain alors que le club avait déboursé 32 millions d'euros pour le faire venir d'Everon l'été 2013.

Rappelons que Marouane Fellaini fait partie des six Diables qui ont reçu une offre de Chine et qu'une prolongation de contrat n'engendre pas forcément un séjour prolongé dans le club. En témoigne la récente prolongation d'Ishak Belfodil au Standard, là aussi via une levée d'option, alors que le transfert de l'Algérien à... Everton devrait être officialisé ce jeudi.