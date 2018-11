La Ligue de football professionnel espagnol (La Liga) a lancé jeudi une pétition pour montrer que les supporters sont favorables à la tenue du match du Championnat d'Espagne Gérone-FC Barcelone aux Etats-Unis, alors que le syndicat des joueurs (AFE), la Fédération (RFEF) et même la Fifa ont exprimé leur opposition à ce projet.

Gérone et le Barça ont signé une demande formelle, transmise par La Liga à la RFEF, afin de pouvoir s'affronter le 26 janvier au Hard Rock Stadium de Miami. Mais, face au tollé général suscité par cette initiative, La Liga a lancé jeudi, sur les réseaux sociaux, sa pétition #BringUStheGame, afin que les fans apportent leur soutien à son projet controversé.

"Imaginez que vous regardez Luis Suarez, Philippe Coutinho, Cristhian Stuani, Portu, et d'autres s'affronter ici même, à domicile. Un vrai match de Championnat avec des points en jeu...", clame la pétition, initiée par La Liga d'Amérique du Nord, avant d'ajouter: "Il y a juste un problème: Certains décideurs prétendent injustement qu'il ne sera pas bon pour le jeu aux Etats-Unis. Alors, nous, les fans, devons nous battre pour avoir ce match en leur disant que c'est bon pour les fans. C'est bon pour le football".

La Liga doit obtenir le feu vert de la RFEF et de la Fédération américaine de football, de même que celui de l'UEFA et de la Concacaf, les organismes dirigeants du football européen et d'Amérique du Nord.

L'accord de la Fifa n'est pas obligatoire, mais son président Gianni Infantino a déjà averti, la semaine dernière, que la "Fifa n'autorisera pas la tenue de ce match ni aux Etats-Unis ni dans aucune autre localité que le stade de Gérone".

"Le Conseil (de la Fifa) a insisté sur le principe sportif selon lequel les matches officiels de championnat doivent être joués sur le territoire de la fédération concernée", a notamment souligné M. Infantino.