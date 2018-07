Chelsea a annoncé samedi le nom de son nouvel entraîneur: Maurizio Sarri, au lendemain de l'annonce de sa séparation avec Antonio Conte.

Conte est ainsi remplacé par un compatriote, l'ancien coach de Naples Maurizio Sarri. La situation était paradoxale à Chelsea: Conte dirigeait depuis lundi la préparation des 'Blues' alors qu'il restait un an de contrat avec le club londonien, tandis que Sarri était toujours officiellement sous contrat avec Napoli, où il a été remplacé par Carlo Ancelotti.

Vendredi, Chelsea a annoncé s'être séparé de Conte. En nommant Sarri, le club anglais poursuit sa tradition des coachs italiens: l'ancien mentor de Dries Mertens sera le sixième entraîneur transalpin des Blues, après Gianluca Vialli (1998-200), Claudio Ranieri (2000-2004), Carlo Ancelotti (2009-2011), Roberto Di Matteo (2012) et Conte.

Sarri, 59 ans, a gravi tous les échelons du football italien. Il a en effet entraîné en cinquième, quatrième et troisième division du championnat italien avant d'arriver à Serie B, à Pescara, en 2005. Il a ensuite dirigé Arezzo, Avellino, l'Hellas Vérone, Pérouse, Grossetto, Alexandrie, et Sorrente. En 2012, Sarri a pris la tête d'Empoli, où il s'est révélé au grand public. Il a ramené le club en Serie A en 2014 et obtenu une 15e place en Serie A la saison suivante, impressionnant les obsvervateurs pour le jeu spectaculaire proposé par Empoli.

Ce qui lui vaut de prendre la tête de Naples. Avec les 'Partonepei' il lutte à deux reprises pour le Scudetto, en 2016 et 2018, mais échoue finalement à la 2e place derrière la Juventus. Le Naples de Sarri se distingue par un jeu offensif. Il a notamment transformé Dries Mertens en "faux 9".