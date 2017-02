Le plus jeune joueur à avoir porté le maillot de Monaco en Ligue 1 ? Le plus jeune buteur du club ? Comme ça, on aurait envie de répondre qu’il s’agit d’un mec au sourire étincelant et au collier de surfeur qui fit des ravages dans les années 90 : un certain Thierry Henry. Sauf que la donne a changé. C’est désormais Kylian Mbappé qui figure dans le livre des records de l’ASM.

Jaloux, le Titi ? Pas vraiment. Au contraire, la nouvelle fusée du foot français s’est vue adoubée par le T3 des Diables Rouges en personne. "Je n’aime pas comparer, mais pour l’avoir rencontré, j’ai vu un petit serein, respectueux, qui a envie d’apprendre", expliquait l’ancien Gunner sur les ondes de RMC. "À seize ans et demi, il demandait la balle, il dribblait, il prenait des coups, il se relevait et il redemandait la balle. L’envie y était."

Désormais, les chiffres aussi. Titulaire à huit reprises aux côtés de Radamel Falcao ou Valère Germain, ce fils d’un coach de foot et d’une ancienne handballeuse pro a déjà marqué sept buts et délivrés six passes dé’ en championnat, dont un triplé inscrit face à Metz samedi. Une efficacité d’enfer qui lui permet d’être décisif toutes les 54 minutes. Personne ne fait mieux en Ligue 1.

Malgré ces stats affolantes, Leonardo Jardim tente de préserver cet attaquant au corps d’homme, mais qui reste un ado. Un gamin qui aurait pu connaître un autre destin en filant à Madrid, où Zinédine Zidane l’avait sondé à l’époque. "C’était un grand moment, mais ça ne s’est pas fait", disait-il à Téléfoot. "Je voulais privilégier le fait de rester dans mon pays. Je suis resté à Monaco et je pense avoir fait le bon choix."

Sans doute Mbappé a-t-il raison, quand on le voit devenir l’un des éléments clés de la meilleure attaque d’Europe. Aujourd’hui, ce n’est plus le Real, mais l’Angleterre qui lui fait les yeux doux. Principal club intéressé ? Arsenal, évidemment…