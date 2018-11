Kylian Mbappé sera cité deux fois dans le prochain Guiness Book des records. En effet, en 2017 le jeune attaquant français est devenu le plus jeune buteur d’une demi-finale de Ligue des champions, pour s’être distingué avec Monaco contre Turin le 9 mai 2017. Âgé de 18 ans et 140 jours, Il avait trompé Gianluigi Buffon qui est âgé de 21 ans de plus que lui.

Quelques mois plus tard, Mbappé est devenu le plus jeune joueur nominé pour le Ballon d’or, le 9 octobre 2017, à 18 ans et 293 jours. Concours qu'il finira à la 7ème place. Le Ballon d'Or était revenu dans les mains de Cristiano Ronaldo cette année-là.