La saison de Ligue 1 a débuté vendredi soir par la rencontre entre Monaco et Toulouse. Mais pour Montpellier, le jour J, c’est ce samedi. Le MHSC reçoit Caen et Stef Peeters, ce samedi, à 20 heures. Un Belge pourrait aussi être sur la pelouse du côté de La Paillade : Isaac Mbenza. Arrivé à Montpellier en janvier dernier après un passage mitigé au Standard, l’ailier espère réaliser une grosse saison. Entretien.

Isaac, comment s’est passée la préparation ?

"Bien merci. Nous avons un nouveau coach, Michel Der Zakarian, et plusieurs nouveaux joueurs (NdlR : Sio, Ikone, Aguilar, Mendes, Piriz…) et l’entente dans l’équipe est bonne. La plupart de l’effectif était déjà là l’an dernier, donc les bases de travail sont là."

Quelle est votre relation avec le nouveau coach ?

"On a une relation assez proche. C’est un très bon coach, il dialogue beaucoup avec ses joueurs. Il est toujours sur mon dos. Je pense que s’il fait ça, ce n’est pas pour rien et qu’il croit en moi. J’aime bien ce genre d’entraîneur, qui montre à ses joueurs qu’il compte sur eux. Moi, je suis quelqu’un d’affectif donc sentir qu’il est derrière moi, c’est positif."

Quel est l’objectif du club cette saison ?

"Se maintenir le plus vite possible. Et faire mieux que la saison dernière (NdlR : le club avait terminé 15e), où nous étions passés à côté de certains matches, ce qui nous avait valu une fin de saison un peu galère. On va devoir tout faire pour prendre un bon départ. Toutes les équipes ne sont pas encore rodées, tous les effectifs ne sont pas finalisés. Mais de notre côté, la plupart des joueurs connaissent déjà le club et la Ligue 1. La stabilité peut donc nous être favorable, surtout en début de saison."