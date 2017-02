En 120 minutes en Ligue 1, Isaac Mbenza a déjà marqué deux fois plus qu’en 539 minutes (21 matchs) en Pro League. De quoi peut-être faire nourrir des regrets du côté de Sclessin pour un élément qui a le plus souvent été cantonné dans un rôle de joker et qui semble actuellement s’épanouir à Montpellier en tant que titulaire.

Le père de famille de vingt ans est revenu sur son transfert lors du dernier mercato dans le Midi Libre.

"C’était une erreur" (NdlR : de quitter Valenciennes pour le club de Sclessin), estime le Belge formé en France. "Le Standard avait un effectif énorme et un objectif de résultat à court terme. Je n’ai donc pas eu le temps de jeu que j’espérais. Je me rends compte qu’un club comme Montpellier est l’idéal pour un jeune comme moi qui a besoin de poursuivre sa formation tout en jouant car ici, l’objectif de résultat est moins pesant une fois le maintien assurée. L’accueil a été super dans un groupe très sain et il y a le travail avec Jean-Louis Gasset, quelqu’un qui a entraîné les plus grands et qui nous transmet son expérience."

En position délicate lors de l’arrivée d’Isaac Mbenza, Montpellier s’est donné un peu d’air au classement. "Notre équipe a un gros potentiel", indique l’attaquant. "Il faut continuer sur notre lancée. Même si on a perdu Monaco, on a montré des bonnes choses. Il faut continuer à montrer notre envie. Avec la dynamique qui est la nôtre, je pense que cela va marcher. On est au taquet mais l’équipe est encore jeune. Mes débuts sont réussis. On a les armes pour faire mieux que lutter pour le maintien. J’étais très content d’avoir mis deux buts (NdlR : à Nancy), surtout que ma famille était là. Je pense avoir perdu un peu de temps au Standard. Je manque un peu de rythme mais pas de façon assez régulière. Cela fait du bien d’avoir la confiance d’un coach."

Jean-Louis Gasset (NdlR : un fidèle de la maison qui a remplacé début février Frédéric Hantz) a vite cerné les qualités d’Isaac Mbenza : "Il m’a demandé de trouver la profondeur pour laisser l’espace au milieu à des joueurs un peu plus techniques. Moi, le coach me disait de courir."