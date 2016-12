Lukaku et Mirallas devaient essayer de remettre Everton sur le droit chemin et ça a été chose faite ! Les Belges ont tous les deux trouvé le chemin des filets en deuxième mi-temps sur la pelouse de Leicester. D’abord, Mirallas a profité d’un long dégagement de son gardien, Joel Robles, pour prendre de vitesse la charnière centrale défensive des Foxes. Il a ensuite croisé une très belle frappe qui est allée se loger dans le petit filet gauche. Le Liégeois a inscrit son 2e but de la saison en Premier League et cette réalisation lui a fait le plus grand bien, comme à tout Everton.

La fête a d’ailleurs été totale lorsque Lukaku a planté une petite rose. Le Belge a réussi un déboulé tout en puissance avant de dribbler le dernier défenseur d’un passement de jambes. L’ancien joueur de Chelsea comptabilise maintenant dix buts.

Grâce à ce succès , Everton a remporté son 2e match en 3 rencontres. Les hommes de Koeman commencent petit à petit à remonter la pente. "Nous avons reçu un coup sur la tête après notre défaite dans le derby", a indiqué le défenseur d’Everton, Funes Mori. "Nous avons réussi à inscrire deux buts tout en ne concédant pas de but. Nous méritons notre victoire."

Par contre, la descente aux enfers continue pour Leicester. Les champions en titre pointent au 16e rang avec seulement trois points d’avance sur la zone de relégation.