L'entraîneur serbe du Torino Sinisa Mihajlovic a révélé samedi qu'il avait refusé en décembre une offre venue de Chine et a reconnu qu'au vu du salaire proposé, il n'avait "pas très bien dormi" pendant quelques jours.

"En décembre, j'ai refusé une proposition pour aller entraîner en Chine. J'ai refusé parce que je n'aime pas abandonner un travail à moitié fait", a déclaré Mihajlovic, arrivé cet été au Torino, lors d'une conférence de presse.

"Mais pour être honnête, en voyant le salaire que j'aurais pu toucher, je dois dire que je n'ai pas très bien dormi pendant deux jours", a-t-il ajouté.

La Chine s'est lancée depuis quelques mois dans une politique de recrutement intense de joueurs et entraîneurs de football, auxquels les clubs proposent des salaires démesurés.

"C'est vrai que l'argent ne fait pas tout mais je comprends ceux qui y vont. Il faut respecter ceux qui partent là-bas pour l'argent. Une carrière de joueur n'est pas très longue, celle des entraîneurs un peu plus", a estimé Mihajlovic.

"En Chine, tu peux toucher cinq ou six fois ce que tu gagnes ici. Et désormais, ils ne prennent plus seulement des joueurs finis, comme au Qatar ou aux Etats-Unis", a-t-il ajouté.

Ancien grand défenseur international avec la Yougoslavie puis la Serbie, Mihajlovic (47 ans) a fait l'essentiel de sa carrière de joueur puis d'entraîneur en Italie. Avant le Torino, il a notamment dirigé l'AC Milan et la Sampdoria Gênes.