La Fiorentina a pris la mesure d'Empoli pour ce petit derby toscan en s'imposant 3-1. L'information de ce match, c'est le nouveau but inscrit par Kevin Mirallas. Le Belge, lancé un profondeur, a placé le cuir dans le plafond du but adverse. Un deuxième but en deux matchs pour l'ancien joueur d'Everton qui semble retrouver de la confiance dans la belle ville de Florence.





Au classement, la Fiorentina pointe à une décevante 9e place.