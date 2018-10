Le Los Angeles Galaxy a raté sa qualification pour les play-offs du Championnat nord-américain de football (MLS) après une seconde période catastrophique à domicile contre Houston, dimanche, tout comme Montréal, battu par New England (1-0).

Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers se sont inclinés 3 à 2 et ont terminé à la 7e place de la conférence Ouest, à un point du Real Salt Lake (6e), dernier qualifié à l'Ouest pour les play-offs.

Le Galaxy, qui devait impérativement s'imposer pour participer à la phase finale, a rempli sa mission en première période avec un doublé d'Ola Kamara (27e et 30e).

Mais la franchise californienne s'est effondrée au retour des vestiaires en encaissant trois buts de Romell Quioto (57e) et Mauro Manotas (73e sur penalty et 79e).

Malgré huit minutes de temps additionnel et l'exclusion d'un joueur de Houston, le Galaxy n'a pas réussi à se relancer.

La première saison d'Ibrahimovic en MLS se termine donc dès la saison régulière. L'attaquant suédois a marqué 22 buts en 27 matches.

Montréal, entraîné depuis cette saison par le Français Rémi Garde, a également échoué à la 7e place de sa conférence après sa défaite à New England (1-0).

L'Impact devait lui aussi s'imposer et de plus espérer une défaite de Columbus, son rival pour le dernier billet disponible à l'Est pour les play-offs.

Même une victoire de la franchise québecoise n'aura pas suffi, puisque Columbus s'est imposé 3 à 2 devant Minnesota.

"Les deux équipes étaient assez proches l'une de l'autre, on est triste par ce qu'on finit sur une défaite et cela ne correspond pas à ce qu'on a fait ces dernières semaines", a expliqué Garde.

"Mais si on doit avoir des regrets, c'est sur la première partie de la saison où on n'était pas encore une équipe. On est devenu une équipe, c'est un groupe très intéressant, il a encore de la marge de progression", a assuré l'ancien entraîneur de Lyon.