L'AS Monaco a décidé de se séparer de son entraîneur Leonardo Jardim, annonce le club jeudi sur son site internet.

L'entraîneur portugais est arrivé à Monaco en 2014 et a été champion de France en 2017. Monaco avait alors aussi atteint les demi-finales de la Ligue des champions.

Les résultats n'étaient pas au rendez-vous cette saison. L'ASM, le club de Youri Tielemans et Nacer Chadli, pointe au 18e rang de la Ligue 1, avec 6 points en 9 matches.

"Je tiens à saluer avec le plus profond respect Leonardo pour tout le travail accompli. Leonardo s'est imposé sur le banc de l'AS Monaco comme une référence en Europe et laisse derrière lui un bilan très positif. Son passage restera comme une des plus belles pages de l'histoire du club. Leonardo fera toujours partie de la famille de l'AS Monaco", déclare dans un communiqué Vadim Vasilyev, Vice-Président, Directeur général de l'AS Monaco.

Monaco, qui se rendra à Bruges le 24 octobre en Ligue des champions, n'a rien dit sur l'identité du successeur de Leonardo Jardim. Le nom de Thierry Henry, actuel T2 de Roberto Martinez chez le Diables Rouges, circule avec insistance sur le Rocher.