Le club mancunien prévoit, ainsi, selon le Guardian, de solliciter leur point de vue via une enquête qui fait suite aux critiques du manager du club: José Mourinho. Le Portugais déplorait début février le manque de ferveur dans son stade.

"Comme vous le savez probablement, l'ambiance à Old Trafford a été souvent commentée à la fois dans les médias et à travers les réseaux sociaux et c'est un sujet que le club prend très au sérieux. À cette fin, la haute direction prévoit de discuter davantage de ce sujet avec des groupes de supporters afin d'écouter les préoccupations, les idées et les recommandations", a expliqué Dan Schofield, responsable de l'organisation des matchs.

En espérant que Romelu Lukaku et Marouane Fellaini permettent aussi d'enflammer le stade avec leurs performances.