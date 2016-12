Le calendrier des fêtes de fin d'année favorise Chelsea, a déploré le manager de Manchester United José Mourinho dont l'équipe jouera trois matchs en huit jours contre dix pour les Blues, sans vouloir pour autant se plaindre auprès de la Premier League.

"Pourquoi (ce calendrier) ? Je ne sais pas non plus", a répondu le Portugais avant la 18e journée de champiopnnat lundi, le traditionnel Boxing Day.

Mais "il n'y a pas besoin d'être un scientifique pour comprendre que jouer avec un repos d'un jour, c'est différent que de jouer après quatre jours de repos. C'est complètement différent", a-t-il insisté.

Leader de la Premier League, Chelsea débutera les fêtes par deux réceptions, face à Bournemouth lundi puis Stoke City cinq jours plus tard, tout comme Manchester United, 6e, qui accueillera successivement Sunderland puis Middlesbrough les mêmes jours.

La différence se fait plus tard: quand les Londoniens rendront visite à leur rival et voisin Tottenham le 4 janvier, les Red Devils joueront à West Ham deux jours plus tôt.

"Je ne parle pas de Chelsea; cela est aussi arrivé avec Liverpool il y a quelques années et cette année aussi. Une équipe qui ne joue pas les compétitions européennes a bien sûr un gros avantage", a tempéré Mourinho.

"Pour moi, la question est: pourquoi ? Mais au fil des années, personne ne m'a vraiment répondu parce que j'avais aussi ça quand j'étais à Chelsea", entre 2004 et 2007 puis entre 2013 et décembre 2015, a-t-il rajouté, en précisant que le club n'était pas allé à se plaindre à la Ligue.

"Ils font ce qu'ils veulent. Ils vont donner des excuses: +c'est la télé, ils ont leur choix. Donc ce n'est pas la Premier League, c'est Sky, c'est BT (les diffuseurs du Championnat, ndlr)+".

"Je préfère ne pas perdre mon temps avec ça".