José Mourinho a reconnu vendredi que la forme actuelle de Manchester United était inacceptable mais le club, qui connaît son pire départ après sept journées de championnat depuis 1989, "peut faire beaucoup mieux" selon lui.

Peut-on dire que les performances des "Red Devils" ne sont pas suffisantes? "Oui, je l'accepte", a concédé le technicien portugais lors d'une très courte conférence de presse avant la réception de Newcastle samedi en Premier League.

Peu souriant, il a ensuite refusé de répondre aux journalistes qui lui demandaient s'il pouvait assurer aux supporters mancuniens qu'il faisait tout en son pouvoir pour inverser les résultats du club, actuellement 10e du championnat (10 pts).

Pourquoi cette méforme? "Pour plein de raisons différentes", a-t-il répondu, refusant ensuite de s'étendre sur ces raisons.

Mourinho a enduré une semaine éprouvante, après sa défaite en championnat samedi dernier à West Ham (3-1), puis un match nul à domicile contre Valence en Ligue des champions mardi (0-0), sur fond de dispute avec ses cadres Paul Pogba, Antonio Valencia ou encore Alexis Sanchez.

Le Portugais a reconnu qu'il était vital pour Manchester United de redresser rapidement la barre à Old Trafford, où le club n'a plus gagné depuis la première journée.

"C'est très important", a-t-il dit. "Dans beaucoup de championnats, les classements de septembre et d'octobre ne reflètent pas ce qui va se passer dans quelques mois ou même à la fin de la saison. Mais nous sommes dans une position où nous pouvons faire beaucoup mieux et pour cela nous avons besoin de points, des points que nous avons perdus, surtout lors des deux derniers matches de Premier League, lorsque nous avons pris qu'un point sur six. Nous savons que pour améliorer cette position, nous devons gagner ces trois points (contre Newcastle)."

Mourinho a ensuite insisté sur le fait que Manchester United n'avait perdu qu'un seul de ces sept derniers matches. "Nous n'avons connu qu'une seule défaite à domicile cette saison, une seule défaite dans les sept derniers matches, mais aucune victoire à domicile depuis trois matches, trois nuls", a-t-il observé. "Nous n'avons pas eu le sentiment de la défaite mais pas le bonheur de la victoire, il est donc important pour nous d'essayer de gagner ce match samedi."