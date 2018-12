Toutefois, Fekir "est mis en cause", relaye le média français qui cite le procureur de la République de Vienne, Jérôme Bourrier. "Cela veut dire qu'il y a des éléments, à ce stade de l'enquête, qui justifiaient qu'il soit entendu comme suspect. Mais cela ne signifie pas non plus à ce stade que son implication est confirmée".

D'après le Dauphiné Libéré, l'enquête porte sur des vols de courriers et de données bancaires. De l'argent aurait transité sur un compte du capitaine lyonnais.