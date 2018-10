L'entraîneur portugais Miguel Cardoso a été démis de ses fonctions au sein du FC Nantes et il sera remplacé par le Franco-Bosnien Vahid Halilhodzic (66 ans) qui a signé un contrat de deux ans, a-t-on appris mardi auprès de la direction du club.

L'ancien entraîneur de Lille, du Paris SG, de Rennes, qui a aussi été sélectionneur de l'Algérie et du Japon, est arrivé en début d'après-midi à la Jonelière où il dirigera son premier entraînement avec son staff composé de Patrick Collot et Cyril Moine, qui est également préparateur physique, et de l'entraîneur des gardien Willy Grondin.