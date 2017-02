Manche d’ouverture de la saison rallystique belge, les Legend Boucles devraient attirer la grande foule, ce week-end, dans la région de Bastogne. Si les routes ne seront pas blanches, c’est sous le soleil et par des températures agréables pour un mois de février que vont en découdre les quelques 285 concurrents attendus au départ, ce samedi matin, sur la Place du célèbre char. Le succès populaire de cette 59e édition est garanti par l’affiche royale avec un duel au sommet attendu entre nos deux meilleurs rallymen, Thierry Neuville et François Duval.

De retour après trois ans d’absence aux Boucles, notre vice-champion du monde, toujours épaulé par Nicolas Gilsoul, découvrira le pilotage de la Porsche 911 Gr.4 imposée en 2016 par Bernard Munster. Le pilote Hyundai aura à cœur d’oublier ses déboires de début de saison avec une domination qui ne s’est pas concrétisée dans les résultats. "Mon premier objectif ici est de prendre du plaisir…" affirme le Saint-Vithois débarqué vendredi en direct d’une séance de tests WRC en Espagne. "C’est la seule fois de l’année où je vais pouvoir rouler sans pression."

Lauréat en 2013, 2014 et 2015, François Duval, la référence des Legend, est de retour après un an d’absence sur une toute bonne Ford Escort MKII BDA Gr.4. "La journée terre et le Target Time qui ne nous obligera plus à faire du surplace à l’arrivée de chaque spéciale m’ont motivé…" affirme le pilote de Cul-des-Sarts, bientôt papa pour la deuxième fois.

La présence de son successeur dans le rôle d’ambassadeur mondial, seul autre Belge à avoir réussi l’exploit de s’imposer en Championnat du Monde, aussi sans doute… "Cela sera un combat entre le vieux et le jeune…" sourit Dudu.

Mais nos deux stars mondiales ne seront pas les seules pointures à faire danser les grands-mères d’avant 1987. Parmi la centaine d’équipages engagés en Legend, on retrouve notamment six autres anciens vainqueurs.

À commencer par Patrick Snijers, huit victoires dont deux en Legend, lui aussi sur une bonne Escort Gr.4. Mais aussi le triple couronné (à l’époque du moderne) Renaud Verreydt (Escort MKI), Marc Timmers (Porsche), Bruno Thiry (Datsun Violet Gr.2), le tenant du titre Bernard Munster (Porsche) et Jean-Pierre Van de Wauwer (Lancia). Pas d’ancien champion du monde cette année, mais quelques bons étrangers quand même emmenés par le pilote officiel Citroën en WRC Stéphane Lefèbvre (Visa 1000 Pistes Gr. B). Le Français retrouvera notamment son compatriote Jean-François Mourgues (Escort Gr.4).

Les Britanniques pourraient aussi se distinguer avec les bonnes Escort des spécialistes du RAC Paul Griffith (vainqueur du challenge terre du dimanche l’an dernier) et Tim Pearcey. Parmi les pilotes jouissant d’une certaine notoriété, on citera encore la venue du patron de Citroën Racing Yves Matton sur sa Porsche Gr.3 toujours partagée avec l’équipier de Loeb Daniel Elena, le touche-à-tout Fred Bouvy (Porsche), le champion du monde d’attelage Félix-Marie Brasseur (Porsche), le pilote officiel BMW en DTM Maxime Martin (Opel Kadett), le pilote ex-mystère Larry Cols (Escort) pour un retour après neuf ans d’absence ou encore Stéphane Henrard étrennant en Démo son tout nouveau buggy Dunbee.

Enfin, les régionaux Fred Caprasse (Escort), Romuald Thirion (Ascona) ou Geoffrey Leyon (Escort) viseront aussi le Top 10. Même avec des anciennes, il va y avoir du sport et, surtout, du spectacle lors de cette 59e édition des Legend Boucles.

La terre promise

Même si les moins bien préparées des vieilles gloires tomberont sans doute dès ce samedi, la victoire finale de ces Legend Boucles devrait se jouer lors de la copieuse deuxième étape dominicale. Au programme de ce dimanche, six spéciales forestières (80 km) presque entièrement sur terre avec un véritable juge de paix de 37,5 km du côté d’Herbeumont. Du jamais vu en Belgique. Avec, en prime, le deuxième jour, des pénalités doublées pour les retard sur le Target Time, le rallye changeant, alors, de philosophie en passant de la régularité à une véritable épreuve de vitesse.