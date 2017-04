Rafael Benitez, l'entraîneur de Newcastle, a réussi son pari en assurant la remontée du club en Premier League après sa victoire (4-1) contre Preston, lundi.

L'ancien entraîneur de Liverpool, du Real Madrid et de Chelsea était resté aux manettes du club après sa relégation en Championship (2e div.) en fin de saison dernière.

"Ca n'a pas été facile", a lâché l'Espagnol soulagé. "On a du se battre dès le début et on a joué un très beau football, parfois un peu moins beau, mais au final on monte", s'est-il réjoui.

Benitez, entraîneur du Liverpool héroïque lors de la finale de Ligue des champions 2005 face à l'AC Milan, avait reçu des moyens conséquents pour assurer à Newcastle un retour dans l'élite un an après l'avoir quittée.

Il avait pourtant fait connaitre son mécontentement en janvier, estimant que Newcastle n'avait pas fait assez d'effort sur la marché des transferts.

"Je vais devoir analyser plusieurs paramètres mais je suis très heureux ici", a-t-il déclaré à Sky Sport lorsqu'on l'a interrogé sur son avenir après la rencontre.

"Espérons qu'on fasse ce qu'on a à faire pour être plus fort en Premier League", a-t-il ajouté.

Les Magpies rejoignent Brighton, assuré de sa montée depuis lundi dernier, une première dans l'histoire du club.

"Ca a été une saison difficile et aujourd'hui ça paie. L'atmosphère était incroyable, les fans ont été à fond derrière nous", s'est réjoui le défenseur Jamaal Lascelles au micro de Sky Sport.

Devant 50.000 spectateurs, les Magpies ont d'abord connu une première mi-temps compliquée, à l'image de leur fin de saison - seulement deux victoires lors de leurs huit derniers matches.

Perez a ouvert la marque pour Newcastle (6) mais Hugill a égalisé peut de temps après.

Atsu a redonné l'avantage au Magpies juste avant la pause (45) avant que Ritchie sur penalty (64) puis Perez encore ne ferment la marque.