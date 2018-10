Il n'avait que 18 ans quand il a joué son premier match avec la sélection brésilienne. C'était le 10 août 2010 contre les USA. A l'époque, on savait déjà qu'une grande carrière s'offrait à lui. Quel autre début qu'un but pour lancer une carrière internationale prometteuse? Il n'a fallu attendre que 28 minutes pour voir le premier but du futur crack brésilien.





Huit années plus tard, Neymar a fait un bon bout de chemin. Désormais, il est le meilleur joueur de la sélection. Quand il n'est pas sur la pelouse ou qu'il n'est pas à 100%, c'est tout le Brésil qui est affaibli.





Arrivé en Europe où il a acquis une dimension énorme, il est devenu l'un des meilleurs joueurs au monde, aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En club, avant même d'arriver à Paris avec l'étiquette de joueur le plus cher de l'histoire, il avait déjà tout gagné avec le Barça. A son palmarès, ne lui manquent que deux grosses compétitions internationales: la Coupe du Monde et la Copa America. Il a déjà gagné les JO (2016) et la Coupe des Confédérations (2013).