Souvent individualiste, préférant faire la différence seul plutôt que de servir ses coéquipiers (Cavani en tête), le Brésilien a malgré tout été l'élément le plus incisif du trio offensif parisien. De plus en plus énervé au fil de la rencontre, la star du PSG a fini par hériter de 2 cartes jaunes en l'espace de deux minutes. En ce qui concerne le second avertissement, récolté après un geste d'humeur envers Lucas Ocampos, Neymar se sent lésé.

"Je crois que mon expulsion était exagérée et injuste. Pendant tout le match, j'ai reçu pas mal de coups, j'ai des marques sur tout le corps. C'est une action où j'ai tenté de continuer même après avoir subi la faute. J'ai pris un coup et j'ai été révolté de le prendre par derrière. C'est pour ça que je me suis retourné vers lui pour lui demander pourquoi ça ? Il est fou ? Par derrière en plus. Lui a exagéré et a tout fait ce que l'arbitre voulait, c'est-à-dire m'expulser" a-t-il déclaré au micro d'Esporte Interativo.

Cavani, l'humilité qu'il manque tant au PSG

Unai Emery semble un peu dépassé par la gestion des ego. Outre le "penaltygate", deux joueurs semblent n'en faire qu'à leur tête: Neymar et Mbappé. Ne participant pas ou très peu au repli défensif, les deux stars recrutées cet été semblent se contenter d'attaquer. Sur certaines actions, leur manque d'investissement est criant. L'équipe est bien souvent coupée en deux, laissant 7 à 8 joueurs de champ défendre, 8 quand Cavani redescend, et deux seuls en pointe qui ne viennent jamais colmater les brèches ou épauler leur défense.





Certes leur objectif est de marquer, pourtant Cavani n'hésite pas à mouiller le maillot encore plus en effectuant un travail défensif extraordinaire. Oui, il est moins doué techniquement que ses deux compères et son jeu de passes est assez pauvre. Face à l'OM, Neymar et Mbappé se sont cherchés et ont trop souvent oublié l'Uruguayen qui n'a pourtant pas été avare d'appels. Sevré de ballons par la défense centrale olympienne, il n'a pas du tout été aidé par ses coéquipiers.





Au final, une fois Neymar exclu, c'est "El Matador" qui s'est saisi du ballon pour frapper le coup franc de la dernière chance. L'un des seuls ballons qu'il a eu à exploiter. Sa tentative a été transformée avec l'aide de la transversale et a permis au PSG de se sauver du guêpier marseillais. Son explosion de joie et de rage sur le but est belle à voir, et c'est mérité pour le meilleur buteur parisien.













Certains de ses coéquipiers feraient mieux de s'inspirer de l'Uruguayen, plutôt que de lui mettre des bâtons dans les roues. Comme Neymar ne semble pas écouter beaucoup Unai Emery, Nasser Al-Khelaïfi pourrait prendre ses responsabilités pour remettre un peu d'ordre dans ce vestiaire. En tous cas, ce n'est pas comme ça que le PSG gagnera la Ligue des Champions. Le jeu collectif et le manque de rotation dans les compositions réalisées par Emery feront tôt ou tard très mal aux ambitions parisiennes.