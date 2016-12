Julian Draxler est en route pour le Paris Saint-Germain où il ne doit plus satisfaire qu'aux tests médicaux pour rejoindre le club parisien où évolue Thomas Meunier, a annoncé son club de Wolfsburg samedi.

Le milieu offensif de 23 ans va signer un contrat de 4 ans avec les champions de France. "Nous avons eu avec Julian Draxler, son agent et le Paris Saint-Germain d'intenses et constructives discussions ces dernières jours. C'était le souhait de Julian de rejoindre Paris au plus vite, nous avons trouvé un accord qui satisfait tout le monde", a expliqué Olaf Rebbe, le directeur sportif du club de Bundelisga.

Julian Draxler était arrivé en août 2015 à Wolfsburg, en provenance de Schalke 04 (pour 36 millions d'euros), pour pallier notamment au départ de Kevin De Bruyne à Manchester City. Il a disputé 34 rencontres, pour inscrire 5 buts, dont 9 rencontres de Ligue des Champions (3 buts) et deux en Coupe d'Allemagne. Au total, Julian Draxler a joué 153 matches en Bundesliga (23 buts) et à a été repris à 27 reprises en équipe nationale pour le compte de laquelle il a marqué 3 buts.

Le montant de la transaction est estimé à 42 millions d'euros, bonus compris, dont 7 millions vont revenir dans les caisses de Schalke 04, rapporte le quotidien l'Equipe samedi.