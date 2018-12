Comme pressenti, Ole Gunnar Solskjaer a été nommé entraîneur de Manchester United jusqu'au terme de la saison 2018-2019. Le club mancunien, qui s'est séparé de José Mourinho mardi, l'a annoncé mercredi sur son site officiel. Solskjaer, 45 ans, est un ancien de la maison mancunienne. En effet, il a porté le maillot des Red Devils entre 1996 et 2007, marquant 126 goals en 366 matches. En 2008, il a dirigé l'équipe réserve de ManU avant de prendre la direction de Molde FK début 2011. Après un passage à Cardiff City en 2014, il est revenu à Molde, où il a terminé le défunt championnat à la 2e place.

"Solskjaer va prendre en main l'équipe première avec effet immédiat et restera en place jusqu'au terme de la saison, le temps pour le club de mener à bien sa recherche d'un nouvel entraîneur", pouvait-on lire dans le communiqué. Son staff sera complété par Mike Phelan, Michael Carrick et Kieran McKenna.

"Manchester United est dans mon cœur et pouvoir y revenir en endossant ce rôle est super", a déclaré Solskjaer, buteur victorieux en finale de la Ligue des champions 1999. "J'ai vraiment hâte de travailler avec ce groupe talentueux, de collaborer avec mon staff et l'ensemble des gens au club."

Ed Woodward, vice-président de Manchester United, s'est montré satisfait de cette arrivée. "Ole est une légende du club et dispose d'une grande expérience, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Tout le monde au club est ravi de l'avoir parmi nous, grâce à son histoire et sa culture du club. Nous sommes persuadés que lui et Mike Phelan parviendront à unir joueurs et fans."

Cette saison, Marouane Fellaini, Romelu Lukaku et leurs équipiers occupent la sixième position avec 26 points en 17 journées (7 victoires, 5 partages et 5 défaites). United compte déjà 19 points de retard sur le leader, Liverpool, et 11 sur le quatrième et dernier qualifié pour la Ligue des champions, Chelsea. La défaite 3-1 contre Liverpool dimanche a été fatale au Portugais. United affrontera le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des champions.