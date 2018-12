La légende brésilienne a parlé de deux joueurs du PSG: Neymar et Mbappé.

Le PSG peut compter sur une attaque de feu avec le trio Neymar-Mbappé-Cavani, c'est un fait. Souvent comparé à Pelé, Mbappé a déjà reçu quelques compliments de l'ancienne gloire brésilienne. Dans une interview accordée au média A Folha de Sao Paulo, le triple champion du monde a rajouté une couche sur le talent du gamin de Bondy. "Tout le monde me compare avec Mbappé. On se ressemble, pas vrai ?", a-t-il déclaré. "Il a gagné le Mondial. On m'a envoyé ça pour me chambrer (ndlr: un montage où leurs visages sont mélangés), mais il me rendait hommage. Cela fait 40 ans que j'ai arrêté de jouer. On se ressemble terriblement, quasiment au même âge."

Durant la suite de l'interview, l'ancien buteur de Santos a parlé de Neymar. C'est devenu difficile de le défendre pour toutes les choses qu'il fait autour du football", critique le plus grand joueur de tout les temps. "Et j'ai parlé avec lui, je lui ai dit qu'il avait du football à revendre. J'ai été deux fois avec lui en Europe récemment, nous avons discuté et je lui ai expliqué cela : 'Dieu t'a offert un don pour le football. Mais ce que tu as fait, ça complique tout' ". Il a ensuite avoué que son compatriote était un footballeur plus complet que Mbappé.