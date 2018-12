Lionel Messi est-il le meilleur joueur de l'histoire devant Cristiano Ronaldo, Diego Maradona et....Pelé? L'ancien attaquant âgé de 78 ans pense que non, et il en a profité pour montrer au monde entier qu'il n'avait pas beaucoup d'estime pour la Pulga.





"C’est une question de goût", a-t-il déclaré au journal brésilien Folha de Sao Paolo." Il y a des gens qui le pensent et qui comparent avec quelque chose qu'ils n'ont même pas. Comment je pourrais comparer quelqu’un qui a un bon jeu de tête, un bon pied gauche et un bon pied droit avec un autre qui ne tire que d’un pied, n'a qu'un talent, et ne joue pas de la tête? Comment pouvez-vous comparer? Pour comparer avec Pelé, il faudrait quelqu'un qui doit bon du gauche, du droit et qui marque des buts de la tête."





Après avoir parlé de lui à la troisième personne, Pelé a aussi placé Messi bien loin dans la hiérarchie historique: "Maradona était bien meilleur que lui, mais ce n'était pas le seul. Cruyff l'était aussi, tout comme Beckenbauer".