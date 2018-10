L'entraîneur de Manchester City est heureux de voir Kevin De Bruyne, son maître à jouer, de retour.

Sa première touche de balle démontre qu’il est bien de retour et qu’il n’a rien perdu. Une passe presque à l’aveugle pour lancer Riyad Mahrez et casser toutes les lignes de Burnley. Si l’Algérien avait réussi sa frappe, cette première touche après deux mois de blessure aurait pu être une nouvelle passe décisive.

Kevin De Bruyne est revenu plus rapidement que prévu sur les terrains de football. Blessé au ligament latéral du genou droit mi-août, il a déjoué tous les pronostics des médecins. "Il est revenu très rapidement" , s’étonnait presque Pep Guardiola après la victoire de Manchester City face à Burnley. "Il n’a pas de douleur et, physiquement, c’est un joueur qui est tellement fort. Il a besoin de temps de jeu, c’est la première fois qu’il jouait 30 minutes et c’était donc important. Bien sûr, Kevin n’est pas un nouveau joueur. Nous avons déjà travaillé trois années ensemble, donc quand je lui dis quelque chose, il sait ce qu’il doit faire."

Guardiola adore Kevin De Bruyne. L’année dernière, lorsque son équipe avait marché sur la Premier League, il avait confié les clés de son jeu au Diable. L’absence de KDB n’a pas porté à préjudice (City est déjà seul en tête en Angleterre), mais son retour va apporter de nouvelles solutions.

"C’est un joueur important et il va nous aider à atteindre nos objectifs" , s’est réjoui l’Espagnol. "Et le premier objectif, c’est de bien jouer au football. Face à Burnley, il nous a aidés à avoir un autre rythme."

Kevin De Bruyne a faim de football. Il n’aime pas se reposer et va certainement tout faire pour retrouver sa place de titulaire au plus vite. Selon Guardiola, il pourrait déjà jouer en Ligue des Champions contre le Shakhtar ce mardi…