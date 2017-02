L'emblématique latéral du Bayern Munich Philipp Lahm a annoncé mardi qu'il avait décidé de raccrocher les crampons en fin de saison, un an avant le terme de son contrat qui expirait en 2018.

Et de ne pas enchaîner tout de suite au poste de directeur sportif du géant bavarois, vacant depuis le départ de Matthias Sammer l'été dernier, qu'on lui avait gardé bien au chaud. Il s'en est expliqué sur twitter et Facebook mercredi.

"Je m'imagine bien revenir un jour travailler au Bayern", a-t-il ainsi rassuré. "C'est même une évidence à mes yeux. Mais pas tout de suite. Les gens qui me connaissent savaient d'ailleurs bien que n'allais pas me lancer dans cette voie de dirigeant sans m'être parfaitement préparé. A l'issue de la saison en cours je devrai d'abord prendre un peu de recul, faire la synthèse de tout ce que je dois retenir de ces années passés sur les terrains, prendre le temps de la réflexion et aussi du repos. Ensuite seulement revenir aux affaires avec en tête ce que je veux faire et apporter grâce à mon expérience, mais aussi comment, au poste qu'on voudra bien me confier..."

Côté Bayern on le sait, c'est la surprise. "On s'attendait plutôt à annoncer la nouvelle dans un communiqué commun", a ainsi admis le président du Bayern Karl-Heinz Rummenigge. "Mais bon ce ne sera donc pas le cas. On ne va pas pour autant perdre de vue tout ce que Philipp nous a apporté comme joueur pendant ces longues années. Il est donc évident que notre porte lui restera toujours ouverte...", a-t-il conclu.

"Mais maintenant il s'agit de se concentrer sur la fin de saison", souligne de son côté Philipp Lahm. "Et c'est clair que je vais continuer à m'engager à fond sous ce maillot en championnat, en Coupe et en Ligue des Champions, comme lors de mes 501 précédents matches. Il est très important pour moi de toujours réaliser des performances de top niveau, et je me suis rendu compte que je n'en serai bientôt plus capable..."

Champion du monde avec l'Allemagne en 2014, Lahm avait déjà pris sa retraite internationale après le sacre brésilien. En quinze ans de carrière avec le Bayern Munich, il a été sept fois champion d'Allemagne et a remporté la Ligue des champions en 2013. Entre autres...