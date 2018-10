Fenerbahçe a annoncé dimanche soir avoir limogé son entraîneur néerlandais Phillip Cocu.

La formation turque, qui a partagé l'enjeu à Anderlecht en milieu de semaine, a été battue dimanche à domicile par Ankaragucu (1-3), enregistrant une 5e défaite en dix journées de championnat. En pleine crise, le club stambouliote pointe à une peu reluisante 15e place en Super Lig avec 9 points. "L'entraîneur de notre équipe première Phillip Cocu a été démis de ses fonctions ce soir", a commenté Fenerbahçe dimanche soir dans un communiqué.

Cocu, 47 ans, avait quitté le PSV cet été pour rejoindre la Turquie et signer un contrat de trois ans avec le Fenerbahçe. Ancien international néerlandais, il avait officié à Eindhoven entre 2013 et 2018, remportant le titre à trois reprises (2015, 2016 et 2018).

En Europa League, le club turc est deuxième du groupe D avec 4 points, cinq longueurs derrière le Dinamo Zagreb. Fenerbahçe accueillera Anderlecht le 8 novembre pour la 4e journée.