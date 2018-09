Champion du monde 2010 avec l'Espagne, l'entraîneur Vicente del Bosque y est allé de son petit conseil pour l'ancienne star du sprint.



"Sans aucun doute, en tant que défenseur, dos au public et à la ligne de touche, c'est là qu'il serait le plus efficace", analyse l'ancien médian défensif. Bolt, qui s'entraîne avec l'équipe australienne des Central Coast Mariners, pourrait "certainement s'intégrer dans une équipe qui joue en contre-attaque et joue rapidement en transition dans les espaces vides."



Par contre, Del Bosque émet une réserve sur l'endurance du Jamaïcain: "Il ne s'agit pas simplement de couvrir 100 mètres de terrain, mais de le faire de nombreuses fois. Et je ne sais pas s'il possède l'endurance nécessaire à la répétition des efforts".



L'avenir nous le dira !