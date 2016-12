L'ex-manager de Manchester United, l'Ecossais David Moyes limogé en 2013 dix mois après avoir remplacé Sir Alex Ferguson, regrette que le club ait perdu "ses traditions", notamment le fait de recruter des managers britanniques, selon des propos rapportés par plusieurs médias samedi.

"Manchester était un club avec des grandes traditions, ils avaient tendance à choisir des managers britanniques. Cette tradition n'existe plus", a asséné l'Ecossais, aujourd'hui entraîneur de Sunderland et qui retrouve Old Trafford lundi pour le Boxing day. Depuis son départ il y a 3 ans, Manchester United a recruté deux managers non-britanniques: le Néerlandais Louis Van Gaal et cet été le Portugais José Mourinho.

L'ex-entraîneur d'Everton, qui n'a toujours pas digéré cet épisode mancunien, a de nouveau affirmé qu'il avait été "injustement traité" par les Reds Devils, s'appuyant sur le profil de joueurs qu'il avait essayé de faire venir au club.

"Ma première cible était Gareth Bale. J'ai toujours pensé que Gareth Bale était un joueur de Manchester. Je me suis battu jusqu'à la dernière minute et nous avons même fait une offre supérieure à celle du Real Madrid (ou Bale a finalement signé, ndlr)", a-t-il raconté.

"Je me rappelle la première fois où j'ai rencontre Sir Alex, il me disait qu'il y avait une chance que Crisitiano Ronaldo revienne. C'était le niveau de joueur que nous voulions. Je n'allais pas ramener sept ou huit joueurs car nous avions une équipe qui venait de remporter le championnat", a-t-il rappelé.

L'ex-manager mancunien assure également qu'il avait réussi à obtenir l'accord de l'Allemand Toni Kroos pour qu'il rejoigne les Red Devils. "Parfois vous n'arrivez pas à conclure les deals".