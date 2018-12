Dennis Praet ne marque pas souvent. Mais chacun de ses buts est synonyme de victoire pour la Sampdoria.

En ouvrant le score contre Bologne, sa troisième réalisation depuis son arrivée en Italie, le Diable a parfaitement lancé les siens qui restaient sur cinq matchs sans victoire. "Ce ne sera pas facile pour viser l’Europe mais nous devons progresser pour y arriver", a lancé le milieu qui a fêté au mieux sa prolongation de contrat. "Je me sens comme à la maison", a convenu le Diable désormais lié à la Samp jusqu’en 2021. Cette prolongation est aussi assortie d’une jolie revalorisation de ses revenus avec un salaire de 2 millions d’euros sans compter des bonus de 8 000 euros pour chaque point pris, ce qui fait de lui le joueur le mieux payé du club. Et ce nouveau bail ne comporte plus de clause libératoire, à la différence du précédent…